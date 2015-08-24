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أولاند وميركل في برلين لبحث مشكلة "المهاجرين"

24/8/2015

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن مسئولية استضافة المهاجرين هي مسئولية مشتركة لدول أوروبا بكاملها وليس أطرافا بعينها .. وأشار إلى ضرورة عمل وزيري داخلية فرنسا وألمانيا لصياغة وثيقة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن .

وأشار أولاند في مؤتمر صحفي والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل  إلى ضرورة تسريع تجهيز مراكز الاستقبال في إيطاليا واليونان لاستقبال القادمين إلى هذه المراكز وضرورة الاستعداد لاستقبال طالبي اللجوء والذين يطلبون الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي . ودعا أولاند إلى ضرورة  وضع نظام موحد لقواعد اللجوء .

وأشار إلى وجود قواعد موحدة ومتساوية لاستقبال المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظل قواعد وقوانين موحدة كما دعا إلى مواجهة عصابات التهريب القريبة  من الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين مثل تركيا والأردن .

جاء ذلك في ختام اجتماع  بين الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، (الإثنين)  فى برلين، لمحاولة "إعطاء دفع" فرنسى ألمانى جديد للتحرك الأوروبى، بهدف احتواء أزمة المهاجرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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