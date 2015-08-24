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أسعار النفط تسجل أطول موجة خسائر أسبوعية منذ عام 1986

24/8/2015
اسعار النفط

 تسارعت وتيرة هبوط النفط المستمر منذ أسابيع بشكل حاد يوم الاثنين مع تراجع أسعار الخام بما يزيد على خمسة بالمئة مسجلة أدنى مستوياتها في ستة أعوام ونصف العام في ظل هبوط سوق الأسهم الصينية مجددا وهو ما أدى إلى تهاوي الأسواق المالية العالمية.

وعصف تراجع الأسهم الصينية نحو تسعة بالمئة بالأسواق العالمية ودفع مؤشر داو جونز الصناعي للهبوط أكثر من ألف نقطة في أوائل التعاملات. وقلصت الأسهم الأمريكية خسائرها لاحقا مما خفف خسائر النفط لفترة قصيرة لكن موجة بيع ثانية انطلقت بعد ذلك.

وتراجع خام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 2.77 دولارا بما يعادل 6.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 42.69 دولارا للبرميل بعدما هبط إلى أدنى مستوى للعقد عند 42.51 دولارا مسجلا أدنى سعر لأقرب استحقاق منذ مارس آذار 2009.

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف تسليم أكتوبر تشرين الأول 2.21 دولارا أو 5.5 بالمئة إلى 38.24 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2009.

 وسجل الخام الأمريكي ثامن انخفاض أسبوعي له على التوالي يوم الجمعة في أطول موجة خسائر أسبوعية منذ عام 1986 .

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