آبل" تسحب عددا من هواتف "أيفون 6 بلس " من الأسواق

مقر شركة آبل

قررت شركة آبل الأمريكية المنتجة للهاتف ايفون سحب عددا من هواتف ايفون 6 بلس من الأسواق بسبب عيوب في كاميرا التصوير .

وقالت الشركة إن معظمها الهواتف التي تعاني من خلل في كاميرا التصوير بيعت في الفترة من اول سبتمبر 2014 وحتي الثاني من يناير 2015 .

واشارت الشركة الي ان عيب الكاميرا في هذه الهواتف هو التقاط صور ضبابية .

ولفتت الشركة عبر موقعها على الانترنت الي إن مكونا صغيرا في الهواتف التي ستسترجعها ربما يكون يحمل عيب.

وأكدت "آبل" أنها ستستبدل الهاتف مجانا إذا كان يلتقط صورا مضببة ويحمل رقما مسلسلا يندرج ضمن مجموعة الهواتف المعنية بالعملية.

وقالت انه يمكن مراجعة الأرقام المسلسلة من خلال الموقع الإلكتروني لـ "آبل" على الإنترنت.

وكانت شركة ابل قد اعلنت انها حققت ارباحا ربع سنوية بلغت 18 مليار دولار بزيادة قدرها 3,8% عن العام الماضي بسبب الاقبال الشديد على منتجاتها ومنها ايفون 6 وايفون 6 بلس .