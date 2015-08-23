مهندس تركي ينتج بطيخًا على شكل قلوب ومكعبات

المهندس التركي إسماعيل يانارطاش

أنتج مهندس غابات تركي، يُدعى إسماعيل يانارطاش، ثمار بطيخ على شكل قلوب ومكعبات.

وأوضح يانارطاش، أنه سافر للخارج وترجم مقالات أكاديمية إلى التركية، واستفاد من دعم بعض الجهات المحترفة، من أجل إنتاج البطيخ بالأشكال المذكورة، مشيرًا إلى أن مرحلة البحث والتطوير كانت شاقة، لكنها تكللت بالنجاح.

وأفاد يانارطاش أنه يعتزم طرح منتجه في الأسواق التركية، فضلًا عن تسويقه في روسيا وأوروبا وبلدان الخليج العربي، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن محصول الموسم الحالي كان محدودًا وسيقتصر توزيعه على السوق المحلي.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام المنتج في تبادل الهدايا على الأخص في المجال السياحي، أو تزيين محلات بيع الفاكهة، فضلًا عن إمكانية تناوله بكل سهولة، مضيفًا: "يعبر الناس عن محبتهم بإهداء الورود، وأصبح بالإمكان الآن التعبير عن المحبة بالبطيخ".

ولفت إلى اعتزامه إنتاج ثمار الليمون والخيار على شكل قلوب، وطرحها للبيع في السوق المحلي، في فصل الشتاء القادم، موضحًا أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج هذه الثمار بالأشكال المذكورة في تركيا.