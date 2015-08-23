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مقتل العشرات بينهم اطفال في قصف للنظام بريف دمشق

23/8/2015

قتل نحو خمسة وعشرين شخصا أغلبهم مدنيون وأصيب العشرات في قصف من طائرات النظام على مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقد تركز القصف على مدينة سقبا حيث قتل عشرة بينهم أطفال في غارات على سوق شعبي. وقتل وجرح عشرات أيضا بينهم نساء في غارات على حمورية وعربين وجسرين.

كما جددت قوات النظام السوري قصفها لمدينة دوما في ريف دمشق، بينما تواصل فرق الإنقاذ انتشال الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في المدينة، بعدما قصفتها قوات النظام السوري أمس، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.

وفي الغوطة أيضا قتل عدة  أشخاص بينهم أطفال ونساء قتلوا, وجرح آخرون في غارات لطائرات النظام على مدينتي عربين وحرستا. كما اعلن الدفاع المدني في ريف دمشق دوما مدينةً منكوبة.

من ناحية أخرى قالت مصادر طبية سورية إن العشرات أصيبوا باختناق وضيق تنفس وقيء وحروق بدرجات متفاوتة إثر قصف تنظيم الدولة الإسلامية أحياء سكنية في مدينة مارع في ريف حلب الشمالي بقنابل معبأة بمواد سامة.

وأضافت المصادر ذاتُها أن المراكز الطبية لا تزال تستقبل مصابين في قصف التنظيم للمدينة منذ الجمعة الماضي. وقال مسؤولون في المراكز إن خدماتها تقتصر على معالجة الأعراض الناجمة عن استنشاق غازات انبعثت جراء القصف.

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