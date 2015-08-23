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محكمة عسكرية مصرية تؤجل محاكمة 258 مدنيا لسبتمبر

23/8/2015
قاعة محكمة مصرية ـ أرشيف

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة فى الهايكستب اليوم (الأحد) جلسة محاكمة 258 مدنيا من رافضي الانقلاب العسكري ببنى سويف في القضية رقم 4570 لسنة 2013؛ والمعروفة اعلاميا بقضية تخريب بنى سويف، إلى جلسة 6 من سبتمبر/أيلول المقبل.

القضية مقيدة برقم 96 لسنة 2015 (عسكري) ويواجه المتهمين تهما يصفونها بالملفقة تتعلق بقتل أفراد وضباط شرطة وحرق منشآت حكومية وشرطية ببندر بنى سويف، من بينهما مبنى المحافظة وقسم شرطة بنى سويف ومبنى الأمن الوطني، وذلك خلال أحداث مجزرتي فض ميداني رابعة والنهضة في أغسطس/آب 2013.

ويقبع في السجون  على ذمة القضية أكثر من 78 من مؤيدي الشرعية، بينما أخلى 138 آخرين كانوا محبوسين على ذمة القضية.

ويحاكم في هذه القضية 6 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ونقيب الأطباء السابق ونقيب المهندسين ووكيل لجنه الزراعة بمجلس الشعب ورئيس المركز الإسلامي وعدد من الأطباء والمهندسين والمحامين.

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