ظريف: زيارة هاموند بداية جيدة لعلاقات أفضل بين البلدين

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الإيراني ونظيره البريطاني

قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" إن ايران تأمل أن تكون زيارة وزير الخارجية البريطاني "فليب هاموند" وإعادة فتح السفارة في طهران بداية جديدة لعلاقات أفضل بين البلدين من أجل تحقيق مصلحة الشعبين والتعاون على الصعيد الدولي .

وأضاف ظريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الأحد) بطهران مع نظيره البريطاني "فليب هاموند" أن العلاقات السياسية بين طهران ولندن قد شهدت بعض العراقيل سابقا ولكن تخطيناها الان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المنطقة تواجه مشاكل جدية مثل الإرهاب والتطرف، ما يتطلب من الجميع وضع كل الاختلافات جانبا ونتعاون جميعا من أجل أن نصل إلى استراتيجة جيدة لمواجهة تلك المشاكل.

فيما أعرب وزير الخارجية البريطاني "هاموند" عن سعادتة بخطوة إعادة فتح سفارة بلاده في طهران، مشيرا إلى أنها ستحرز تقدم كبيرا بين البلدين مستقبلا، وستشكل قناة مهمة من أجل التواصل والتعاطي مع المشاكل العالقة بين البلدين.

وأضاف "هاموند" أن إيران دولة قوية وهامة في المنطقة، ونأمل أن يكون هناك تعاون مثمر في كافة المجالات، وسنضمن التطبيق الكامل لخطة العمل المشتركة لإعادة الثقة بين البلدين.

وقد أغلقت بريطانيا سفارتها في إيران منذ ما يقرب من 4 سنوات بعدما اقتحمها متظاهرون معارضون لتشديد العقوبات على بلادهم على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وأغلقت في الوقت ذاته سفارة إيران في لندن.