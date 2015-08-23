"ساعة صباح" تناقش طرق وأساليب تغذية الأطفال

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، استشاري طب الأطفال, إن السن الأنسب لتناول الطفل الأطعمة الصلبة هو ما بين 4 إلى 6 أشهر, محذرا من إدخال أي طعام فى معدة الطفل قبل تلك الفترة ولو حتى الماء، مشيرا إلى أن تناول الطفل الطعام قبل هذا الوقت قد يسبب حساسية له.

وأوضح عبد الوهاب خلال مشاركته فى حلقة "ساعة صباح" بقناة الجزيرة مباشر أن الأطعمة التي يجب أن يتناولها الطفل بعد بلوغه الشهر السادس هي الزبادي والحبوب مثل, الأرز, والعدس. مضيفا أن الطفل بعد عام من ولادته يسمح له بتناول الأطعمة العادية مثل باقي أفراد الأسرة. محذرا من عدم تناول الطفل فى السنة الأولى أي شيء به سكريات أو ملح مثل العسل ولبن الأبقار.

وأشار عبد الوهاب إلى أنه يمكن تخزين طعام الطفل مجمدا لمدة 6 أشهر، أما المعلبات المحفوظة فلا يجب أن تتجاوز مدة تخزينها 3 أيام, لافتا إلى أن العصير الطبيعي أكثر إفادة لجسم الطفل، محذرا من تناول الطفل فى السنة الأولى من عمره أي وجبات سريعة أو مشروبات غازية.

وذكر استشاري طب الأطفال أن فقدان شهية الطفل يكون سببه عضويا أو نفسيا، داعيا الأمهات إلى استكمال الرضاعة إلى نهاية العامين حتى بعد تناول الطفل كافة الأطعمة.