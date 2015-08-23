حماس تندد بطريقة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

قالت حركة حماس إن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية بهذه الطريقة دليل على استمرار حالة الانفراد باتخاذ القرار والتنكر للتوافق وعدم وجود أية نوايا حقيقية لتحقيق المصالحة.



وأوضح الناطق باسم الحركة "سامي أبو زهري" أن إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية هي خطوة استباقية لمنع أي جهد حقيقي لإعادة بناء المنظمة. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً وانقلاباً على اتفاق المصالحة، ودعوة صريحة لإبقاء الانقسام انسجاماً مع سياسة نتنياهو.



وأكد "أبو زهري" أن حركة حماس تدرس خياراتها في مواجهة سياسة الانفراد وإدارة الظهر للاتفاقات الوطنية.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقال من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بالإضافة إلى تسعة أعضاء آخرين مساء (السبت) من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) نتيجة للظروف غير الاعتيادية التي تمر بها القضية الفلسطينية.