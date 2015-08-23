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حكاية: مراحل صناعة "الجلاب" واستخداماته

23/8/2015

"الجلاب" ألة مقوسة بدائية الصنع تستخدم في قطع سعف النخيل وأغصان الزيتون وغيرهما من الأعمال الخفيفة, ويُصنع "الجلاب" من مخلفات السكك الحديدية والسيارات القديمة, بحيث يضع من يقوم بصناعتها قطع الحديد في درجة حرارة عالية ليسهل تقويسها وتشكيلها أثناء الصناعة. وتباع للفلاحين بمناطق وسط العراق ومحافظات الجنوب التي تشتهر بنخيلها.

 

ويتوارث معظم سكان بلدة "بهرز" بمحافظة ديالى العراقية صناعة "الجلاب" من الآباء والأجداد ويعيشون على عائد تلك المهنة, ويقول صانعوها إنها ليست شاقة أو متعبة لمن  يجيدها ويتقن فن التعامل مع الآ لات الحديدية والحادة في أنحاء العالم وليس العراق فقط.

 

لكن هذه الصناعة بدأت تنقرض في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة وأدوات القطع التي تعمل بالكهرباء والوقود وعدم الإقبال على شرائها من المزارعينفي بالمحافظات البعيدة بسبب المخاطر الأمنية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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