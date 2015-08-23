تونس.. تحويل هيكل طائرة "بوينغ 727" إلى متنزه

تحويل طائرة إلى منتزه

اختتمت الفعالية الثقافية، التي نظمت بمتنزه المروج 2، بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، بإعادة تزيين هيكل طائرة "بوينغ 727″، الرابضة في المتنزه، منذ عام 1999، استعدادا لفتحها أمام الزوار.

وأشرف على عملية تزيين الطائرة، خلال الفعالية التي امتدت من 17- 22 أغسطس/آب الجاري، 10 رسامون من جمعية "كيف كيف"، الفرنسية، و6 من تونس، عملوا طيلة 6 أيام.

واحتضن هيكل الطائرة في مظهره الجديد، فقرات تنشيطية، وفنية، وثقافية للزائرين طيلة أيام الفعالية، التي نظمتها جمعية "ساكني مروج 2 (مستقلة)، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة على المحيط (حكومية)، والجمعية الفرنسية "كيف كيف".

وأرجع عادل عزابي، رئيس الجمعية، دوافع إقامة هذه الفعالية إلى أهمية دعوة المواطنين لتجميل المناطق التي يسكنون بها، دعمًا لنظافة المكان وحمايته، والحفاظ على المساحات الخضراء.