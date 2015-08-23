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تمام سلام يتعهد بمحاسبة كل من استخدم القوة ضد المتظاهرين

23/8/2015

 قال رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام إن أحداث الأمس لن تمر دون محاسبة والحكومة لن نتجاهل الأذى المباشر الذي لحق بالمواطنين والإفراط في استخدام القوة، وكل من تصرف بشكل أدى إلى أذى وضرر للمواطنين سيتحمل مسئوليته، مؤكداً أنه من موقعه لن يحمي أحدا.

وأضاف سلام قائلا في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد إن التظاهر السلمي حق دستوري نحميه ونتفهم أسباب الاحتجاجات، وما حدث بالأمس مسئولية كبيرة علينا أن نتحملها, إلا أنه قد يكون هناك من اندس واستغل الموقف للتصعيد.

وأشار إلى أنه لا يلوم المواطن اللبناني البسيط الصابر رغم اليأس والإحباط وأزمات الكهرباء والفساد والرشاوى، وأن اللبنانيين يرون شعوبا تتقدم وترتقي وهم آخر العالم, فالمواطن اللبناني يستحق من يقف معه، فهو في حالة يأس جراء العديد من القضايا وليس فقط من موضوع النفايات.

وأضاف أن الأذى لحق بالجميع بسبب الصراع السياسي الذي تشهده لبنان والتعثر في انتخاب رئيس جديد، فالتجاذبات السياسية تتحكم بكل صغيرة وكبيرة في لبنان, وكل القوى السياسية تتحمل مسئولية الشلل لذي تشهده الحياة السياسية حالياً.

وأضاف سلام أنه قرر دعوة مجلس الوزراء للاجتماع الأسبوع المقبل مؤكداً أن ستعقد الخميس القادم جلسة لمجلس الوزراء منتجة,  وإذا لم تسفر عن شيء فلا فائدة للمجلس على الإطلاق, وأن أول بند على جدول أعماله سيكون  موضوع النفايات.

وأوضح أن قصة النفايات هي القشة التي قصمت ظهر البعير لكن القصة أكبر بكثير,  فالسبب هي النفايات السياسية في البلد، ووجه حديثه للشعب اللبناني وقال : لا تجعلوا فريقا يستغلكم ضد فريق آخر , فالفوضى لن يأتي منها إلا الضرر والأذى للجميع

المصدر : الجزيرة مباشر
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