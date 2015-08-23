المعارضة السورية تسيطر على نقاط في حي الصاخور بحلب

قال أبو عبد الرحمن القائد العسكري في الجبهة الشامية في مقابلة مع "الجزيرة مباشر" إن الإطفائية التي سيطرت عليها المعارضة السورية هي هدف استراتيجي لنظام بشار الأسد يربط عدة طرق, مشيرا إلى أنها تشكل نقطة فاصلة بين المعارضة والنظام في حلب, وكان النظام يستخدمها لمنع وصول أي مواد غذائية للمدنيين.

وأشار أبو عبد الرحمن إلى أن المواد التي حصلت عليها المعارضة في الإطفائية سوف يتم تسليمها إلى الجهات المسؤولة للاستفادة منها.

وأكد على أن نظام بشار الأسد دمر البنية التحتية فى جميع النقاط التي سيطرت عليها المعارضة السورية بالإضافة لتدمير المدنيين العزل بالبراميل المتفجرة بطريقة عشوائية.

وسيطرت المعارضة على عدة نقاط جديدة في حي الصاخور بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري.