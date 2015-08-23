البث الحي
منوعات

المعارضة السورية تسيطر على نقاط في حي الصاخور بحلب

23/8/2015

قال أبو عبد الرحمن القائد العسكري في الجبهة الشامية في مقابلة مع "الجزيرة مباشر" إن الإطفائية التي سيطرت عليها المعارضة السورية هي هدف استراتيجي لنظام بشار الأسد يربط عدة طرق, مشيرا إلى أنها تشكل نقطة فاصلة بين المعارضة والنظام في حلب, وكان النظام يستخدمها لمنع وصول أي مواد غذائية للمدنيين.

وأشار أبو عبد الرحمن إلى أن المواد التي حصلت عليها المعارضة في الإطفائية سوف يتم تسليمها إلى الجهات المسؤولة للاستفادة منها.

وأكد على أن نظام بشار الأسد دمر البنية التحتية فى جميع النقاط التي سيطرت عليها المعارضة السورية بالإضافة لتدمير المدنيين العزل بالبراميل المتفجرة بطريقة عشوائية.

وسيطرت المعارضة على عدة نقاط جديدة في حي الصاخور بعد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)