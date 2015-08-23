اللاجئون السوريون.. مأساة لا تنتهي

صورة تداولها نشطاء للاجئين سوريين على مواقع التواصل

"ساعدونا" هتاف لآلاف اللاجئين السوريين رج الحدود بين مقدونيا واليونان مؤخرا، حيث استقبلتهم شرطة مقدونيا بالقنابل المسيلة للدموع.

وضع مأساوي صعب يعيشه اللاجئون على الحدود المقدونية منذ أيام ، حيث تعاملت الشرطة معهم بعنف شديد.

وكان لاجئون سوريون حاولوا عبور الحدود إلى مقدونيا، وتجمعت الأسر حول النيران في الحقول التي أغرقتها الأمطار، ولم يكن لديهم مأوى فضلا عن ندرة الطعام والمياه، وينتظرهم مستقبل غامض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" عبر هاشتاج #سوريا و#مقدونيا. وينقل د.ياسر الزعاترة، الباحث السياسي الأردني عن الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك من تغريدة له على تويتر

ياسر الزعاترة ‏@YZaatreh "روبرت فيسك: بلطجية الحدود في مقدونيا يضربون اللاجئين السوريين". يا الله، كم في هذا الكون من ظلم وعنصرية؟".

ويقول سلطان العمري: ‏@AbofarisSa "اللاجئون السوريون في مقدونيا مناظر مؤلمة، الخزي والعار واللعنه علي كل من أوصل سوريا والسوريين إلى هذا الوضع المؤلم".

ويقول علي بن سالم الصيخان ‏@saikhan2015 :"والله إن القلب لينفطر ألما لحال اللاجئين السوريين في مقدونيا وهم وقوف بالآلاف ينتظرون السماح لهم بالدخول وبعضهم قد فقد وعيه من التعب".

ويقول حساب:Syriano ‏@syriano100 : "رؤية اللاجئين السوريين يتدافعون في مقدونيا للصعود في القطارات تدمي القلب.ولكن استثارغضبي شباب "يدافشون النساء والأطفال" للصعود قبلهم للعربات".

وعلى موقع التواصل فيس بوك يقول Nabila Saba "يا ربي يا سامع الدعاء فرج على إخواننا في سوريا إنا نكاد نجن، و نحن نرى هوانهم وليس بيدنا شيء إلا الدعاء".

ويقول حساب يحمل اسم :Prencesse Nin "اللهم رحمتك و لطفك بعبادك الضعفاء أين الحل أين المفر هناك موت و هنا ذل".

فيما يقول حساب:Hamza Elmasry "ضاقت بهم بلدان العرب والمسلمين لله الأمر من قبل ومن بعد".

ويقول Mohamed Samhy "قمة الخزى والعار علينا جميعا.. خذلان ما بعده حرام والله".

ويقول Mohmmad Khdour "انظر إلى حال شعبك يا بشار ستحاسب عليهم يوم القيامة".

ويقول Habiba Elshazly "اللهم عليك ببشار ومن عاونه اللهم عليك بهم".