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الشرطة العراقية تطلق النار على محتجين على سوء الادارة

23/8/2015

أفاد ناشطون عراقيون بأن الشرطة العراقية أطلقت النار لتفريق متظاهرين يحتجون على تفشي الفساد وسوء الإدارة أثناء محاولتهم اقتحام مبنى ناحية الدوّاية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق.

وفي قضاء الهندية بمحافظة كربلاء، مسقط رأس "نوري المالكي" النائب السابق للرئيس العراقي، اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى المجلس المحلي وطردوا الموظفين ثم حطموا أثاثه، كما قام المتظاهرون بطرد القائمقام من مبنى القائمقامية القريب وأغلقوا المبنى.

على صعيد العمليات العسكرية قالت مصادر في الجيش إن ثلاثين شخصا على الأقل قتلوا في مواجهات عنيفة مع مقاتلي تنظيم الدولة بشمال مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار.

وقالت المصادر إن ثلاثة وعشرين من افراد الجيش قتلوا واصيب نحو سبعة عشر من بينهم قائد عمليات الانبار اللواء قاسم المحمدي. واضافت المصادر ان سبعة من افراد تنظيم الدولة قتلوا واصيب احد عشرفردا خلال المعارك.

كما قتل تسعة من الجيش والميليشيات وأصيب خمسة عشر في هجوم انتحاري جنوب شرقي الرمادي. وفي البغدادي غربي الأنبار قتل اثنا عشر جنديا وأصيب ستة عشر في كمين لتنظيم الدولة بمحيط قاعدة عين الأسد.

"مرفق فيديو أرشيفي لنافذة عن تظاهرات العراق "

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