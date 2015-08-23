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الجزيرة مباشر تلتقي أسر شهداء الثورة السورية

23/8/2015

يعيش اللاجئون السوريون ظروفا إنسانية صعبة في أحد المخيمات المتواجدة بالحدود التركية السورية، وقد التقت الجزيرة مباشر عددا من زوجات شهداء الثورة السورية.

تقول فاطمة محمد : "زوجي ليس له علاقه بالمظاهرات ولا بأي شيء، لقد اختطف من محل عمله، وبعد فترة أرسلوا لي شهادة وفاته وتسلمت بطافة الهوية الخاصة به إضافة إلى أغراضه، ونحن نعيش الان أوضاعا صعبة".

وتضيف أم يزن "تم اعتقال زوجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعدها تسلمت من الشرطة العسكرية شهادة وفاته وعانينا حتى  وصلنا إلى الحدود التركية، فحياتنا انقلبت من جنة إلى جحيم، فلا كهرباء ولا مياه ولا تعليم".

وتقول السيدة ميسون المثنى "كنا نعيش حياة سعيدة وهادئة أنا وزوجي، إلا أن قوات النظام السوري اعتقلته مع بداية الثورة، ثم  بعد فترة علمت أنه  فارق الحياة نتيجة التعذيب الشديد، ولدي أربعة أطفال، وبعد رحيل والدهم أصبحت الحياة عبارة عن معاناة كبيرة، نحن نعيش بأمان في هذه المخيم برغم الظروف السيئة التي نعيشها ونحمد الله على كل شيء".

وقد تجاوز عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة 4 ملايين لاجئ وسيصل إلى 4.27 ملايين لاجئ بنهاية العام 2015، وذلك  بحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر في وقت سابق أن نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات، بينهم أكثر من 5 ملايين طفل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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