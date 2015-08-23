"الجزيرة مباشر" ترصد آراء معتصمي أزمة النفايات ببيروت

ردود فعل واسعة في الشارع اللبناني ومواقع التواصل الاجتماعي عقب الأحداث التي شهدتها بيروت أمس إثر احتجاجات واسعة ضد سياسة الحكومة اللبنانية التي فشلت في إيجاد حل لأزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر.

كانت مواجهات عنيفة قد اندلعت أمس السبت، وسط بيروت بين عناصر في قوى الأمن الداخلي ومتظاهرين لبوا دعوة حركة "طلعت ريحتكم" التي تضم ناشطين في المجتمع المدني وتجمعوا في ساحة رياض الصلح قرب مبنى مجلس النواب، حيث بدأوا يطلقون الشعارات المناهضة للحكومة.

ووسط هتافات "الشعب يريد اسقاط النظام" ويسقط يسقط حكم الأزعر" ثورة ثورة ثورة" حاول متظاهرون إزالة الأسلاك الشائكة الفاصلة بين المعتصمين وقوات الأمن في ساحة رياض الصلح ببيروت.

ووجه أحد المعتصمين لكاميرا الجزيرة مباشر نداء لنواب البرلمان أن يتظاهروا بجانب الشعب للمطالبة بتحقيق مطالبه موضحاً أن هذا هو دورهم الحقيقي، وتسائل عن عدم وجو نجل أي مسئول بالدولة مشارك في المظاهرات, قائلاً: أين أولادكم؟.

وقال أخر: نريد استقالة الحكومة اليوم قبل غدا.

بينما قالت زوجة ?‏جورج الريف لوزير الداخلية: ما راح أهاجر ..راح أناضل بلبنان من أجل قضية زوجي.

بينما تفاعل فنانون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج #طلعت_ريحتكم و#تمام_سلام عقب المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اليوم حيث كتب الفنان اللبناني: من اللحظة التي امتلأت شوارع لبنان بالنفايات الحكومة تعتبر عاجزة وساقطة، وكنت في تدوينة آخرى: تصرفات الحكومة مع المتظاهرين أصحاب الحق هو تصرف ساقط، الحكومة ساقطة وبلا حيا، المتظاهرون لا يطلبون المستحيل، بل المستحيل هو بقاء هيك حكومة.

وكتب جوزيف سمعان: ما بينفع الحكومة تحكي وهي غير منتجة

وكتبت ميسون مازحة: بعد خطاب تمام سلام لقينا إن عنده مطالب .. نسأل الشعب التعاون لتأمين احتياجاته.

وكتب أبو جعفر: تمام سلام إذا كلامك الوجداني اللي عم تقولوا صحيح وإنت مش طرف… افضح السماسرة والتجار بموضوع النفايات والهدر بالإسم.