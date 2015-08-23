البورصة المصرية تواصل نزيف الخسائر بـ 2 مليار دولار

البورصة المصرية تخسر 15 مليار جنيه مصري اليوم – أرشيف

تهاوت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم (الأحد) وخسر رأس المال السوقي نحو 15.46 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) متأثر بمبيعات الأفراد والمؤسسات المحلية والعربية وصناديق الاستثمار وتراجعات شهدتها الأسواق الخليجية لانخفاض أسعار النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل.

وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بالسوق، خاسراً 5.42% (أعلى وتيرة هبوط منذ 25 نوفمبر 2012) أو ما يُعادل 388.54 نقطة عند مستوى 6784 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، أي ما يقرب من 20 شهراً.

وقال "شريف سامي" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات لصحيفة الأهرام الحكومية، إن الحديث عن تسبب "الإخوان" في هبوط البورصة حديث غير منطقي، موضحا أن السبب الرئيسي في تضرر السوق المصري هو ما تشهده الأسواق العربية والعالمية، وما يتعرض له الاقتصاد الصيني، وقيام بكين بخفض قيمة اليوان الصيني، مشيراً إلى أن التراجع السوقي تعاني منه مختلف أسواق المال العالمية والعربية وليس البورصة المصرية فقط.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت إلى مستويات تاريخية، بنهاية الأسبوع الماضي، وفقد رأس المال السوقي نحو 40.8 مليار جنيه (5.2 مليارات دولار) من قيمته خلال الأسبوع ليغلق عند 444.1 مليار جنيه وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2014، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب.