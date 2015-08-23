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اعتصام مئات عناصر الشرطة المصرية ومطالب بإقالة الوزير

23/8/2015
اعتصام لأفراد من الشرطة المصرية ( ارشيف )

طالب المئات من أفراد الشرطة المصرية العاملين بمديرية أمن الشرقية، بإقالة وزير الداخلية "مجدي عبد الغفار" الذي هاجمهم لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية، كما اقتحم المئات منهم  ديوان مديرية الأمن بالقوة بعد استدعاء الأمن المركزى لتفريقهم.

وكان المئات من أفراد الشرطة بالشرقية نظموا أمس وقفة احتجاجية داخل مبنى مديرية الأمن بالمحافظة للمطالبة بحقوقهم، ومنها العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة.

 في المقابل اتهمت مصادر أمنية المعتصمين بانتمائهم لجماعة الإخوان وتم استدعاء الأمن المركزي لتفريقهم.

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