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أنيغو الفرنسي يستقيل من تدريب الترجي التونسي

23/8/2015
 أنيجو مدرب الترجى التونسى

استقال الفرنسي جوزيه أنيغو مدرب الترجي التونسي إثر هزيمة فريقه أمام ضيفه الأهلي المصري 1-صفر الليلة الماضية وخروجه من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتأتي استقالة المدرب الفرنسي  بعد قيادته الفريق التونسي في سبع مباريات فقط.

وكان أنيغو قد تولى تدريب الترجي في أواخر يونيو الماضي وخسر الفريق في خمس من المباريات السبع التي لعبها تحت قيادته.

وقال مسؤولون في الترجي إن

المساعد برنار رودريغيز الذي انضم للنادي مع أنيغو سيتولى مسؤولية تدريب الفريق.

وسبق لأنيغو تدريب أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

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