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هيئات إغاثية تحذر من مجاعة لمليون شخص بالتل بريف دمشق

22/8/2015
مناطق مدمرة بريف دمشق "ارشيف "

نبهت جهات إغاثية إلى تدهور أوضاع أكثر من مليون مدني يعيشون في مدينة التل وضواحيها في ريف دمشق، معظمهم نازحون من مناطق دمشق ومحيطها.

ومنعت إدخال المواد الغذائية والطبية إليها، كما منعت الدخول إلى المدينة والخروج منها. وقد قفز عدد سكان مدينة التل من مئة الف إلى مليون تقريباً، بسبب نزوح مدنيين إليها، على اعتبار أنها مستقرة نسبياً، مقارنة بمدن ريف دمشق الأُخرى.

في هذه الاثناء أفادت مصادر بمقتل خمسة أشخاص إثر قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري على بلدة مضايا المجاورة لمدينة الزبداني في ريف دمشق الغربي.

وأضافت المصادر أن سبعة من مقاتلي المعارضة المسلحة قتلوا خلال هجوم شنته قوات النظام وحزب الله اللبناني على الأحياء الشرقية من المدينة، بعد أن أحرزت قوات النظام  تقدما في تلك المنطقة. من جانب آخر ارتفع عدد قتلى حزب الله في اشتباكات مدينة الزبداني الى ثمانية في الساعات الأربع والعشرين الماضية

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