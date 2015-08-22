"نافذة الصباح" تناقش العلاقة بين المدير وزملاء العمل

أنا والمدير وزملاء العمل – الجزيرة مباشر

قال الخبير الاداري "شريف هدية" إن العلاقة الانسانية بين المدير وزملاء العمل لابد أن تحظى بالود والاحترام المتبادل ، فعلاقة العمل يجب أن تتميز بالتوافق والانسجام ولا تكون علاقة تسلطية.

وأضاف "هدية" خلال لقائه عبر شاشة الجزيرة مباشر في نافذة ساعة صباح، أنه يجب أن تكون هناك حدود للعلاقة الشخصية بين المدير وموظفيه، بحيث لا تؤثر على العمل، مشيرا إلى أنه يجب على المؤسسة ترك المساحة الكافية للموظف ليطور أداءه بحيث يتقدم في العمل، وهذا شيء مهم جدا، فلابد من الإنصات إلى أراء الموظفين والعمل بها إذا كان ذلك في صالح العمل.

وقال "رمضان الموصل" الخبير في تنمية المؤسسات والأفراد: يجب على مدير العمل أن يتحلى بصفات القائد، ولا يكون متسلطا، ولا يتصيد أخطاء موظفيه، لأنه في هذه الحالة لن يحصل على نتيجة جيدة، يجب أن تكون العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل الناتج عن دمج العلاقة الشخصية بالعلاقة الادارية.

وفي مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر قالت "نسرين خوري" مدربة تطوير الذات وتحسين جودة الحياة : "العلاقات الشخصية لابد أن تكون خارج العمل ولكنها مهمة جدا ويجب ألا تطغى على العلاقات الإدارية بل يجب التوازن بينهما".

كما أشارت إلى أنه من الضروري أن تكون بيئة العمل مريحة، وأن العلاقة بين الموظف ومديره ترتبط بعامل مهم وهو القدرة على تحمل ضغط العمل.

وقال "إبراهيم الديب" مستشار التخطيط : "يجب أن تكون هناك حدود للعلاقة الشخصية بين المدير وموظفيه . ولا بد من تنظيم بيئة العمل، وأن يفهم مدير العمل طبيعية الموظف بحيث يفسح له المجال ليعمل في المكان المفضل لديه، و ويجب ان تكون العلاقة بين الجميع في إطار مؤسسي، وأن يقف مدير العمل على مسافة واحدة من جميع الموظفين.