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مقتل 9 أشخاص برفح في غارة شنتها طائرات إف 16 مصرية

22/8/2015
طائرات إف 16 ـ أرشيف

 قتل 9 اشخاص  شمالي سيناء في غارات شنتها طائرات إف 16 تابعة للجيش المصري على منطقتي القصاقصة والأحراش في رفح.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن تلك الغارات استهدفت مناطق يشتبه في وجود مسلحين فيها.

يأتي هذا بينما أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة عقب فتحه استثنائيًا لمدة أربعة أيام في كلا الاتجاهين لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين من الخارج.

وناشدت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة السلطات المصرية فتح المعبر بشكل دائم، والسماح بسفر نحو 17 ألف فلسطيني من أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى والمقيمين في الخارج.

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