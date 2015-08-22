مصر توقف التعامل مع متحف بريطاني لبيعه تمثالا أثريا

وزير الآثار المصري ممدوح الدماطى

أعلن وزير الآثار المصري "ممدوح الدماطي" إيقاف التعامل مع متحف بريطاني لقيامه ببيع تمثال "سخم كا" الذي يعود إلى الأسرة الخامسة (نحو 2494-2345 قبل الميلاد) لشخص غير معروف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدة اليوم (السبت) بمقر وزارة الآثار بالقاهرة, واصفا بيع المتحف للتمثال بأنه "جرم أخلاقي" مشيرا إلى أن التمثال الذي يمثل الكاتب الفرعوني بشعر مستعار في وضع الجلوس وبين يديه ما يشبه الصحيفة , كان في حوزة متحف نورث هامبتون في بريطانيا منذ أواخر القرن الثامن عشر منذ تلقاه هدية من "لورد هاينتون" الذي زار مصر عام 1850.

وكان الدماطي أطلق "مناشدة دولية" يوم 12 من أغسطس/آب الجاري لمدة أسبوعين بهدف جمع 15.8 مليون جنيه استرليني لشراء تمثال "سخم كا" المصنوع من الحجر الجيري الملون والذي يبلغ ارتفاعه 75 سنتيمترا.

وقال إن السلطات البريطانية مدت مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجاري كفرصة أخيرة للإبقاء على التمثال في بريطانيا بعد أن أصدرت "بيانا رسميا" بمد المهلة حتى 29 مارس 2016 لو وجد عرض جاد لشراء التمثال.

وأضاف أن "جميع المنظمات الدولية" ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) والمنظمة الدولية للمتاحف (آيكوم) تقف إلى جانب مصر في محاولة للإبقاء على التمثال "متخذة كافة الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية والأدبية التي تحرم على المتاحف بيع ممتلكاتها."

من جانبه قال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة إن إيقاف التعامل مع المتحف البريطاني يشمل كل أشكال التعاون البحثي والعلمي واصفا القرار بأنه "خطوة أولى إيجابية.

وأضاف قائلا "للقرار أهمية كبرى كرسالة تحذير إلى أي متحف آخر في أي دولة قبل أن يفكر في ارتكاب جرم أخلاقي ويبيع قطعا أثرية مصرية".