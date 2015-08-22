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مشعل: حل مشاكل غزة شرط لتثبيت التهدئة مع إسرائيل

22/8/2015

خالد مشعل
 

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، أن الاتصالات الخاصة بجهود بعض الوسطاء، ومن بينهم الرئيس المستقيل للجنة الرباعية للسلام، توني بلير، للتهدئة في قطاع غزة، "تبدو إيجابية، لكنْ حتى الآن لم نصل إلى اتفاق".

وشدد مشعل في حوار مع جريدة "العربي الجديد" اللندنية، أنه أكد لبلير وغيره من الوسطاء أن هناك خمس مشاكل يعاني منها قطاع غزة، وأنه إذا حُلّت، تصبح هناك بيئة طبيعية لتثبيت وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي".

وفصّل مشعل مشاكل غزة الخمس على النحو التالي

– الإعمار وضرورة الإسراع به

– رفع الحصار وفتح المعابر

– حل مشكلة خمسين ألف موظف

– إنشاء ميناء ومطار

– تأهيل البُنى التحتية من مياه وكهرباء والطرق والمجاري وغيرها

ورفض مشعل ربط اتفاق التهدئة المحتمل بأعمال المقاومة في الضفة الغربية، أو بملف الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى حماس، مشيرا أن ربط التهدئة بوقف المقاومة في الضفة "غير مقبول

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