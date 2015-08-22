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مراقب الإخوان بالأردن: مرسي يدفع ثمن مساندته لغزة

22/8/2015

قال همام سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يحاكم ويدفع الآن ثمن مساندته للقضية الفلسطينية أثناء حكمه، عندما أكد أن مصر لن تترك غزة وحدها أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأضاف سعيد، في كلمته خلال فعاليات "مهرجان الأقصى الخامس عشر، الذي نظمته الحركة الإسلامية في مدينة الكرك، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي ونصرة للمرابطين فيه، إن المسجد الأقصى سيكون الحجر الذي سينسف دولة إسرائيل من جذورها، حسب تعبيره.

من جانبه، ندد "سالم الفلاحات"، المراقب العام السابق لإخوان الأردن، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومنع المصلين من الدخول إليه.

وهاجم الفلاحات القيادات العربية، متهما إياها بأنها أخلفت جميع وعودها وخانت قضية الأقصى والقدس.

وشاركت في المهرجان عدد من الفرق الفنية التي قدمت فقرات إنشادية.

ويأتي المهرجان تزامنا مع تنامي الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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