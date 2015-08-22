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لبنانيون يطالبون بإسقاط النظام وسط بيروت

22/8/2015

اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية وسط العاصمة بيروت. وشهدت شوارع المدينة حالة من الكر والفر بين الطرفين.

وكان المتظاهرون قد خرجوا احتجاجا على تفاقم مشكلة النفايات وعجز الحكومة عن حلها، لكن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الجنود يطلقون الرصاص الحي في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين.

فيما أعلن المتظاهرون البدء في اعتصام في ساحة رياض الصلح وسط بيروت احتجاجا على ما حدث، هاتفين بإسقاط النظام.

وتفاقمت مشكلة القمامة والنفايات في بيروت منذ أسابيع، وهو ما دعا لبنانيين إلى السخرية منها في هاشتاج حمل عنوان "طلعت ريحتكم" قبل أن تنطلق الدعوة إلى مظاهرات تحمل نفس الاسم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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