علماء ألمان يعثرون على آثار نادرة لأقدام ديناصور

اكتشف علماء ألمان دربا طويلا بشكل غير معتاد من آثار أقدام ديناصور وزنه 30 طنا في محجر مهجور في ولاية ساكسونيا السفلى في اكتشاف يعتقدون أنه يرجع إلى 145 مليون عام.

وقال بنيامين إنجليتش الذي قاد عمليات التنقيب في الموقع "طول هذا الدرب وحالته الجيدة أمر غير معتاد للغاية".

وكان إنجليتش يشير إلى 90 أثرا سليما لأقدام ديناصور تمتد لأكثر من 50 مترا. وكان قطرها 1.2 متر.

وعثر إنجليتش وفريقه على الآثار في الولاية التي تقع بوسط ألمانيا أثناء التنقيب في المحجر ببلدة ريبرج لوكوم قرب هانوفر يوم الأربعاء.

وذكر أن الآثار الشبيهة بأقدام الفيل ترجع إلى ما بين 135 و145 مليون عام وإنها تعود إلى فئة من الديناصورات ذات أعناق وذيول طويلة.

وقال إنجليتش "ليس لدينا هيكل عظمي كامل لديناصور بهذا الحجم من هذه الفترة الزمنية. هذا يعني أنه فصيل لم نعرفه من قبل من تلك الحقبة."