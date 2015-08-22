عشرات القتلى و الجرحى للحوثيين بتعز

المقاومة الشعبية بتعز – الجزيرة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر اليوم (الأحد) أن المقاومة الشعبية تحكم سيطرتها على "عقبة ثرة" الفاصلة بين محافظة أبين جنوب اليمن ومحافظة البيضاء وسط اليمن، وتتجه نحو مكيراس.

وأضاف أن الاشتباكات تجددت بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في" حدبة" غرب مدينة إب. فيما قالت مصادر للجزيرة إن نحو33 من عناصر مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح قد قتلوا وأصيب العشرات، بعد معارك ضارية وعدة غارات للتحالف الدولي بمدينة تعز. وكانت طائرات التحالف قد قصفت أمس (الجمعة) مواقع للحوثيين، في الوقت الذي تحاول فيه المقاومة الشعبية الوصول إلى مواقع استراتيجية على غرار القصر الجمهوري.

كما تتواصل الاشتباكات بمدن إب ومناطق مثل بعدان والعدين، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 9 من الحوثيين ، إضافة إلى مقتل اثنين من القوات الموالية للرئيس "هادي منصور".

ونقلا عن مصادر في المقاومة الشعبية قال مراسل الجزيرة إن حصيلة قتلى مليشيا الحوثي بمدينة إب ارتفعت إلى 19 قتيلا بعد سيطرتها على بلدات بالمدينة كالحزم والعُدين والرّضمة.

كما وقعت عدة اشتباكات في محافظة ذمار، حيث كبدت المقاومة قوات الحوثيين خسائر كبيرة ، وأًصبحت المقاومة على مقربة من صنعاء.