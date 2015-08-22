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تأجيل محاكمة مرسي و10خرين بقضية التخابر لـ 24 أغسطس

22/8/2015

د.محمد مرسي – الجزيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة  المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم (السبت) تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10آخرين فيما عرف إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر" لجلسة 24 من أغسطس/آب الجاري، وذلك لحضور اللواء "رأفت شحاتة" وسماع شهادته.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الحصول على وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية للبلاد ومتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصالح  البلاد.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة أيضا بتأجيل إعادة محاكمة "زكريا عزمي" رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 27 من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال "عزمي" وشقيق زوجته "جمال عبدالمنعم حلاوة" للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع.

يذكر أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة "عزمي" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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