اليوم: الأهلي المصري يواجه الترجي التونسي بالكونفيدرالية

المباراة السابقة بين الأهلي والترجي – أرشيف

يلتقي الأهلي المصري اليوم (السبت) في تمام 8 مساء بتوقيت القاهرة نظيره الترجي التونسي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الكونفيدرالية الأفريقية على الملعب الأوليمبي برادس.

وأكد "فتحي مبروك" المدير الفني للنادي الأهلي على ثقته في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل ضمان الوصول إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل للدور قبل النهائي من البطولة حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته.

كما يسعى الترجي التونسي إلى مواصلة استفاقته والتى بدأها بفوزه الثمين على الملعب المالي خارج أرضه بهدف نظيف مقابل لا شيء.

ويأتي الأهلي المصري ثانيا في مجموعته بعد النجم الساحلي التونسي برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الترجي المراكز الرابع والأخير بـ3 نقاط فقط .

وفي سياق متصل يحل النجم الساحلي ضيفا على الملعب المالي، في حين ستقام الجولة الأخيرة سبتمبر/أيلول المقبل.