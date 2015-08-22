الحكم بالمؤبد على د.بديع وآخرين في اقتحام قسم بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد بالسجن المؤبد على 95 من رافضي الانقلاب وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، منهم د. محمد بديع و د. محمد البلتاجي ود. صفوت حجازي – والسجن 10 سنوات على 28 آخرين وبراءة 68 متما فى قضية اقتحام قسم العرب ببور سعيد .

وشملت الأحكام د أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب و آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين فؤاد وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية والذي أعده المستشار مصطفى عبادة المحامي العام لنيابات بورسعيد الكلية.