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البورصات العالمية تخسر 3 تريليونات و300 مليار دولار

22/8/2015
بورصة ـ أرشيف

خسرت كبرى البورصات العالمية ثلاثة تريليونات وثلاثمئة مليار دولار من قيمتها نهاية تداولات الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

كما تأثرت أسعار النفط سلبا، إذ انخفض الخام الأمريكي دون مستوى أربعين دولارا للبرميل، مسجلا أطول موجة خسائر أسبوعية منذ 29عاما.

أما خام برنت فتراجع بنسبة ثلاثة في المئة إلى مستوى خمسة وأربعين دولارا. وكان القطاع الصناعي الصيني سجل في أغسطس/آب أسرع معدل انكماش في ست سنوات.

وأثار الخفض الأخير للعملة الصينية اليوان مخاوف من استمراره واحتمال اندلاع حرب عملات عالمية.  لكن البنك المركزي الصيني أكد  عدم وجود نية لدى الحكومة في الاستمرار في الخفض نظرا لما وصفه بالأسس القوية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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