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2015 أشد الأعوام حرارة في تاريخ البشرية

21/8/2015

 

ارتفاع درجات الحرارة في مصر

أكدت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن العام 2015 الجاري هو أشد الأعوام حرارة في تاريخ البشرية، وأضافت الإدارة في تقرير لها أن أن شهر يوليو/تموز الماضي كان أشد شهور العام حرارة في جميع أنحاء العالم.

وأشارت الإدارة الأمريكية في تقريرها الشهري بشأن المناخ العالمي إلى أن المحيطات قد شهدت أيضا ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة .

ووفقا لما جاء في التقرير فإن شهر يوليو الماضي كان اشد الشهور ارتفاعا في درجة الحرارة وفقا للتسجيلات التي يعود تاريخها إلى العام 188، وبلغت درجة حرارة الأرض والمحيطات هذا العام 16,61 درجة مئوية .

ويعتزم قادة العالم عقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في مسعى للتوصل إلى اتفاقية تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان البابا فرانشيسكو قد دعا قادة العالم إلى سماع صرخة الأرض وصرخة الفقراء في منشور له عن البيئة موجه إلى الكاثوليك في جميع أنحاء العالم.

وكانت الموجة الحارة التي تضرب العالم هذا العام قد تسببت في وفاة ما يزيد عن 1600 شخص في الهند والعشرات في مصر وفي دول أخرى.

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