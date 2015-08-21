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مصادر: "تنظيم الدولة" يهدم ديرا ويختطف العشرات

21/8/2015

زعيم تنظيم الدولة – أبو بكر البغدادي

قالت مصادر في المعارضة السورية إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هدموا ديرا مسيحيا في بلدة وسط سوريا استعادها التنظيم من قوات الأسد في وقت سابق هذا الشهر.

وأضافت المصادر أن التنظيم قام بنقل عشرات من المسيحيين خطفهم أثناء هجومه إلى موقع قرب معقله بشمال شرق سوريا.

وذكرت المصادر أن طائرات حربية لقوات الأسد لا تزال تقصف المنطقة بعد استيلاء الدولة عليها قبل أسبوعين.

كان مقاتلو تنظيم الدولة قد خطفوا 230 شخصا بينهم عشرات المسيحيين بعد الاستيلاء على قريتين – بحسب مصادر بالمعارضة – والتي أكدت من جانب آخر أن التنظيمأاطلق سراح 48 شخصا ونقل 100 اخرين إلى محافظة الرقة التي تمثل عاصمتها معقلا له،  بينما لا يزال مجهولا مصير 70 آخرين، خطفهم التنظيم  بعد السيطرة على بلدة القريتين.

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