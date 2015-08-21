البث الحي
منوعات

مؤسسة القدس الدولية : 50 حفرية إسرائيلة أسفل الأقصى

21/8/2015
 
المسجد الأقصى ـ أرشيف

حذرت مؤسسة القدس الدولية من محاولات تهويد القدس الشريف حيث تتعزز الرغبة الإسرائيلية بضرورة أن يصبح كومة حجارة قديمة لا تستفزّ مشاعر الصهاينة إزاء أولى القبلتيْن، ومسرى النبيّ الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم.

وأضافت مؤسسة القدس في تقريرها السنوي المعنون بعين على الأقصى أن نحو خمسين حفرية إسرائيلية تتشعب أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، إضافة إلى عشرات الكُنُس والمرافق اليهودية، وذلك سعيا من الجانب الإسرائيلي لإثبات يهودية المكان وأضافت المؤسسة أن الاحتلال يسعى لتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود زمانيًّا ومكانيًّا. 

كما تجتمع منظمات المعبد وتُؤازر بعضها لتكثيف الاقتحامات وتنظيمها. وكذا منع شرطة الاحتلال المصلّين في كثير من الأحيان من دخول الأقصى.

إضافة إلى اعتداء شرطة الاحتلال على المرابطين وموظفي الأوقاف والحراس في الأقصى واعتقالهم وإبعادهم في محاولة لتفكيك حالة التصدي للمقتحمين.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)