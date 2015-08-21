مؤسسة القدس الدولية : 50 حفرية إسرائيلة أسفل الأقصى

المسجد الأقصى ـ أرشيف

حذرت مؤسسة القدس الدولية من محاولات تهويد القدس الشريف حيث تتعزز الرغبة الإسرائيلية بضرورة أن يصبح كومة حجارة قديمة لا تستفزّ مشاعر الصهاينة إزاء أولى القبلتيْن، ومسرى النبيّ الكريم محمد صلى الله عليه وسلّم.

وأضافت مؤسسة القدس في تقريرها السنوي المعنون بعين على الأقصى أن نحو خمسين حفرية إسرائيلية تتشعب أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، إضافة إلى عشرات الكُنُس والمرافق اليهودية، وذلك سعيا من الجانب الإسرائيلي لإثبات يهودية المكان وأضافت المؤسسة أن الاحتلال يسعى لتقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود زمانيًّا ومكانيًّا.



كما تجتمع منظمات المعبد وتُؤازر بعضها لتكثيف الاقتحامات وتنظيمها. وكذا منع شرطة الاحتلال المصلّين في كثير من الأحيان من دخول الأقصى.

إضافة إلى اعتداء شرطة الاحتلال على المرابطين وموظفي الأوقاف والحراس في الأقصى واعتقالهم وإبعادهم في محاولة لتفكيك حالة التصدي للمقتحمين.