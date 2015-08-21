كتائب القسام: ملف خطف الفلسطينيين بين يدي القادة

قال المتحدث باسم كتائب القسام – لواء رفح – إن تفاصيل حادث اختطاف الفلسطينيين بين أيدي المسؤولين عن حركة المقاومة الإسلامية – وقيادة كتائب القسام ولن يتم الافصاح عن التفاصيل إلا في الوقت المناسب – حسب قوله.

جاء ذلك خلال قيام كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعقد مؤتمر صحفي في غزة نظمت عقبه عرضا عسكريا في مدينة رفح الفلسطينية قرب الحدود مع سيناء.

وأشار المتحدث باسم كتائب القسام إلى أن صبر الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني سوف يكسر قيد هؤلاء الأسرى، وتوعد المتحدث باسم كتائب القسام العدو الصهيوني بأنه سوف يزلزل بعد أن يتم الإفصاح عما يخفيه عن الإسرائيليين.