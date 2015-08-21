في نوى بريف درعا.. الاحتماء بحطام المنازل

مدينة نوى التابعة لريف درعا، القريب من الحدود السورية الجنوبية مع الأردن، والتي ينسب إليها الإمام النووي، بات أهلها يسكنون حطام منازلهم، بعد اشتباكات عنيفة بين الفصائل المعارضة من جهة وبين قوات النظام السوري من الجهة الأخرى.

مدينة نوى التابعة لريف درعا لم تهدأ المعارك فيها منذ أشهر بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتمركزة هناك، حيث يكثف جيش الأسد من ضرباته ضد تجمعات المسلحين فيما تواصل الفصائل المعارضة ردها ومراوحة المكان بين الهجوم والرد، وهو ما خلف دمارا كبيرا في ريف درعا ومدنه وقراه، ودفع مواطني هذه المناطق إلى الاحتماء من لهيب المعارك المتبادلة بمنازلهم التي تحولت إلى حطام، لكنهم لم يبرحوها.