سوريا: استشهاد 5 مدنيين في قصف إسرائيلي على الجولان

قصف إسرائيلي على هضبة الجولان ـ أرشيف

قال التلفزيون السوري إن خمسة مدنيين استشهدوا في قصف لطائرة إسرائيلية، من دون طيار، استهدفت سيارتهم في قرية الكوم" الواقعة في ريف القنيطرة في هضبة الجولان،

يأتي ذلك بينما قالت إسرائيل إن ضحايا القصف مجموعة مسؤولة عن إطلاق صواريخ تجاهها (الخميس) وكانت إسرائيل شنت سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة ذاتها.

ووفق مصدر عسكري إسرائيلي، فان الغارة التي وقعت على بعد 15 كيلومترا عن الخط الفاصل في هضبة الجولان "استهدفت وقتلت المجموعة المسؤولة عن إطلاق صواريخ" من الجانب السوري تجاه الجليل والشطر المحتل من هضبة الجولان السورية.

وتقول إسرائيل إنها قصفت سوريا كونها تحمل دمشق مسؤولية ما يحصل على أراضيها. ولكنها شملت إيران، وحركة الجهاد الإسلامي أيضا في اتهامها.

وتعد هذه المرة الاولى منذ حرب أكتوبر/ تشرين عام 1973، التي تسقط فيها صواريخ أطلقت من سوريا في الجليل الأعلى، وفق مصادر إسرائيلية.