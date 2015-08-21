تظاهرات رافضة للانقلاب في موجة"الأرض لا تشرب الدم "

خرجت تظاهرات صباح اليوم (الجمعة) في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في استمرار للموجة الثورية التي تحمل شعار "الأرض لا تشرب الدم " في ذكرى مجزرة رابعة و النهضة .



وخرجت المسيرات في عدة محافظات، منها: القاهرة، والإسكندرية في مناطق: العامرية والرمل، وفي النوبارية بمحافظة البحيرة، ومحافظات: الغربية والقليوبية ودمياط وسوهاج وبني سويف. وندد المشاركون في المسيرات بمجازر رابعة والنهضة وعربة الترحيلات .



وفي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة ورفع المشاركون أعلام مصر، وصور الرئيس المعزول "د.محمد مرسي" وصورا للضحايا والمعتقلين، وشارات رابعة العدوية، ولافتات تحمل شعارات منددة بقانون الإرهاب الذي أقره "السيسي" مؤخرا.



وفي المعادي خرجت صباح اليوم من أمام مسجد الرحمن مسيرة لرافضي الانقلاب ضد حكم العسكر واحكام الإعدام في ذكرى مذبحة رمسيس وسيارة الترحيلات ، جابت خلالها المسيرة شوارع المعادي وعرب المعادي وسط تأييد من الأهالي والمارة كما افاد شهود عيان ورفع خلالها الثوار أعلام مصر ورابعة.