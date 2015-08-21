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تظاهرات جديدة بعدة مدن عراقية احتجاجا على الفساد

21/8/2015
 
مظاهرة في البصرة ضد انقطاع المياه العراق ـ أرشيف

تشهد بغداد ومدن عراقية عدة  إجراءات أمنية مشددة مع الدعوات للخروج في مظاهرات احتجاجية جديدة ضد الفساد وتردي الخدمات.

وتتجدد المظاهرات يوميا بعد أسبوع من الإعلان عن إقرار البرلمان العراقي حزمة من الإجراءت التي اتخذها رئيس الوزراء "حيدر العبادي" لتقليل حجم الفساد، حيث دعا التيار المدني إلى إجراءات حقيقة كفيلة بمحاربة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وسط هذه الأجواء اتهم  "العبادي" ما سماها جهات سياسية متنفذة في محافظة البصرة باستغلال المظاهرات المطالبة بالإصلاح لإسقاط العملية السياسية في العراق لتحقيق غايات فئوية ضيقة حسب قوله.

من جهته حذر المرجع الديني "علي السيستاني "مما سماه بخطر تقسيم العراق إن لم تمض حكومة "العبادي" في عملية إصلاح حقيقية لمحاربة الفساد.

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