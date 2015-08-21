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الشبكة السورية توثق مقتل أكثر 120 شخصا في قصف للنظام

21/8/2015
آثار  الدمار في سوريا  ـ أرشيف

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 120 شخصاً، بينهم 11 طفلا إضافة إلى أكثر من 400 جريح في الغارات التي شنها طيران النظام السوري على سوق شعبية في مدينة دوما بريف دمشق قبل أيام.

 وتزامن وقوع المجزرة مع زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين" لدمشق. كما دانت الولايات المتحدة الهجوم، ووصفته بالوحشي ونددت باستخفاف النظام السوري بحياة المدنيين .

أمّا منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقالت إن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر للتسلح على الحكومة السورية، وذلك عقب الغارات المتكررة على مدينة دوما.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أن على أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا، اتخاذ خطوات فورية لفرض حظر التسلح، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، إضافة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما طالبت المنظمة مجلس الأمن بتطبيق ذات المستوى من التدقيق المتبع مع الهجمات الكيميائية على كافة الهجمات العشوائية في سوريا.

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