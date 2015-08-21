السادة: العرب عظموا الأشهر الحرم قبل الإسلام

قال الدكتور عبد الله السادة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف القطرية إن العرب قديما كانوا يعظمون الأشهر الحرم حتى قبل ظهور الإسلام، مشيرا إلى أنهم كانوا يوقفون القتال في تلك الأشهر.

وأضاف السادة خلال لقائه عبر نافذة "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" إنه يجب على كل مسلم ألا يعصي الله عزوجل هذه الأيام ، فإنه سبحانه كما عظم الأجر عظم العقوبة، مصداقا لقوله "فلا تظلموا فيهن أنفسكم".

وأشار "د.عبدالله السادة" إلى أنه يجب على المسلم أن يتهيأ لهذه الايام العظيمة بدنيا وقلبيا لاستقبال موسم الحج وتعظيم الشعيرة، مضيفا أن يوم الجمعة مثل الحج لمن لم يستطع الذهاب إلى مكة، وذلك يأن يذهب مبكرا لأداء صلاة الجمعة وله في ذلك عظيم الأجر.

وأوضح السادة أن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في شهر ذي القعدة، لذا يفضل فيه الإكثار من الطاعات.

وحول سؤاله عن القتال في الأشهر الحرم قال السادة إن الشرائع لا تتغير، لذا لا يجوز القتال حتى يومنا هذا ورغم توقف الحروب، مفرقا بين الابتداء بالحرب، وبين رد الاعتداء من الغير، وهذا ليس فيه شيء.

وقال "السادة" إن الإسلام عظم حرمة الدم، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم" لئن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم".

والله سبحانه عندما ذكر قصه قابيل وهابيل قال في كتابه الكريم "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا".