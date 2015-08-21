البث الحي
منوعات

الدولار يهبط إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية أسابيع

21/8/2015

صورة لأحد بنوك القاهرة – رويترز

 هبط الدولار الأمريكي اليوم (الجمعة) إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أسابيع أمام بعض العملات الرئيسية، وذلك بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة ما قد يعمل على عدم رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل- بحسب البنك المركزي الأمريكي.

وبعد صدور أحدث البيانات الصينية، والتي ظهر من خلالها انكماش نشاط المصانع الشهر الجاري، تأججت مخاوف المستثمرين من أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا حادا، ما يترتب عليه ركود النمو العالمي.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهرين مسجلا 1.1295 دولار مع إقبال المستثمرين على إعادة شرائه وسط حالة من العزوف عن المخاطرة.

بينما هبط مؤشر الدولار إلى 95.4 مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 يونيو 2015.

 ومقابل الين نزل الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع مسجلا 122.81 ين.

وقال "جيسبر بارجمان" رئيس التداول في "بنك نورديا" في سنغافورة إنه من المرجح أن يظل اليورو قويا أمام الدولار إذا واصلت الأسهم العالمية تراجعها.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers