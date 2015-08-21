الدولار يهبط إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية أسابيع

صورة لأحد بنوك القاهرة – رويترز

هبط الدولار الأمريكي اليوم (الجمعة) إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أسابيع أمام بعض العملات الرئيسية، وذلك بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة ما قد يعمل على عدم رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل- بحسب البنك المركزي الأمريكي.

وبعد صدور أحدث البيانات الصينية، والتي ظهر من خلالها انكماش نشاط المصانع الشهر الجاري، تأججت مخاوف المستثمرين من أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا حادا، ما يترتب عليه ركود النمو العالمي.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهرين مسجلا 1.1295 دولار مع إقبال المستثمرين على إعادة شرائه وسط حالة من العزوف عن المخاطرة.

بينما هبط مؤشر الدولار إلى 95.4 مسجلا أدنى مستوياته منذ 30 يونيو 2015.

ومقابل الين نزل الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع مسجلا 122.81 ين.

وقال "جيسبر بارجمان" رئيس التداول في "بنك نورديا" في سنغافورة إنه من المرجح أن يظل اليورو قويا أمام الدولار إذا واصلت الأسهم العالمية تراجعها.