الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 14 هدفا سوريا أمس

مدفعية اسرائيلية ـ أرشيف

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاحي الجو والمدرعات هاجما 14 هدفا سوريا خلال الليل .

وأضاف في بيان أصدره أن الهجوم جاء ردا على سقوط 5صواريخ في الجليل الأعلى والجولان المحتل . واتهم البيان حركة الجهاد الاسلامي بإطلاقها بتوجيه من ايران.

من ناحية أخرى قامت المدفعية الإسرائيلية في درعا باستهداف مواقع تابعة للنظام السوري في ريف القنيطرة الشمالي ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين جنود النظام.



ونقلت مصادر محلية قولها إن القصف الاسرائيلي استهدف مقر قيادة اللواء 90 وعددا من المواقع العسكرية.