البث الحي
منوعات

البيت الأبيض يؤكد مقتل الرجل الثاني في الدولة الإسلامية

21/8/2015

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

 أكد  المتحدث باسم البيت الأبيض "نيد برايس" مقتل "فاضل أحمد الحيالي" المعروف أيضا باسم "حاجي معتز" الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية خلال غارة جوية أمريكية تمت قبل ثلاثة ايام أثناء تحركه في سيارة قرب الموصل في العراق. وأضاف "مقتل الحيالي سيؤثر سلبا على عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في ظل أن نفوذه يمتد لتمويل التنظيم والإعلام والعمليات والدعم اللوجيستي".
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن المسؤول الإعلامي للدولة الإسلامية الملقب "أبو عبد الله" قد قتل في تلك الغارة.
ولم يصدر أي فعل رسمي من قبل تنظيم الدولة على هذه الأنباء سواء بالنفي أو الإثبات.
وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أكدت مقتل "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة في غارات أمريكية قبل عدة شهور وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers