البيت الأبيض يؤكد مقتل الرجل الثاني في الدولة الإسلامية

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض "نيد برايس" مقتل "فاضل أحمد الحيالي" المعروف أيضا باسم "حاجي معتز" الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية خلال غارة جوية أمريكية تمت قبل ثلاثة ايام أثناء تحركه في سيارة قرب الموصل في العراق. وأضاف "مقتل الحيالي سيؤثر سلبا على عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في ظل أن نفوذه يمتد لتمويل التنظيم والإعلام والعمليات والدعم اللوجيستي".

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن المسؤول الإعلامي للدولة الإسلامية الملقب "أبو عبد الله" قد قتل في تلك الغارة.

ولم يصدر أي فعل رسمي من قبل تنظيم الدولة على هذه الأنباء سواء بالنفي أو الإثبات.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أكدت مقتل "أبو بكر البغدادي" زعيم تنظيم الدولة في غارات أمريكية قبل عدة شهور وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.