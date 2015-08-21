أول سفينة ترسو في ميناء عدن بعد تحريرها من الحوثيين

مقاتلو المقاومة الشعبية في عدن ـ أرشيف

عاد ميناء عدن باليمن للعمل للمرة الأولى منذ استيلاء الحوثيين علي المدينة قبل 5 شهور، وذلك بعد أن تم تحريرها من قبضتهم منتصف الشهر الماضي .

ورست أول سفينة في الميناء اليوم (الجمعة) وهي تابعة لشركة الملاحة العربية المتحدة، ووفقا لتصريحات صحفية لمدير الميناء فإن السفينة فينوس كانت محملة بـ350 حاوية من جميع المنتجات التي طلبها تجار مدينة عدن.

وأضاف مدير ميناء عدن "هذا يعني عودة مرفأ عدن للحياة وهذا الأمر سيفيد المدينة ومحافظات الجنوب" التي استعادتها القوات التي تقاتل الحوثيين خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن سفنا أخرى ستلي "فينوس" وقد أصبح مرفأ اليمن الرئيسي مفتوحا الآن أمام حركة الملاحة البحرية.

وكانت قوات المقاومة لشعبية الموالية للحكومة الشرعية والرئيس "عبد ربه منصور" مدعومة بغطاء جوي وبحري من قبل قوات التحالف العربي قد تمكنت من طرد الحوثيين من عدن في منتصف يوليو/تموز الماضي بعد أشهر من المعارك الدامية.

ومنذ استعادة عدن رست سفن عدة تحمل مساعدات إنسانية لتسليم بضائعها في الميناء.

وقد أدت سيطرة المقاومة على عدن وطرد الحوثيين منها إلى تحول استراتيجي في مسار الحرب في اليمن . فمن هذه المدينة انطلقت هجمات لاستعادة المحافظات التي شكلت اليمن الجنوبي السابق الذي كان دولة مستقلة قبل 1990.

كما أعيد فتح مطار عدن، الذي أصيب بأضرار جراء المعارك، في 22 من الشهر الماضي ما سمح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية من دول التحالف العربي مثل السعودية والإمارات وقطر.

وكان الصراع في اليمن بدأ قبل بضعة شهور حينما نفذت جماعة الحوثي بالتعاون مع الرئيس المخلوع "على عبد الله صالح" انقلابا ضد الشرعية في اليمن واستولت علي جميع مقار الأجهزة السيادية في العاصمة صنعاء وزحفت بعدها ناحية مدينة عدن التي كان قد ذهب إليها الرئيس "عبد ربه منصور هادي" قبل أن يتوجه الي المملكة العربية السعودية.