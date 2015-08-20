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1800 فلسطيني سافروا عبر معبر رفح من أصل 20 ألفا

20/8/2015

لقاءات مع مسافرين عبر معبر رفح
 

تابعت كاميرا "الجزيرة مباشر" حركة الفلسطينيين عبر معبر رفح البري الذي يربط بين مصر وقطاع غزة، في اليوم الرابع والأخير من فتحه من الجانب المصري.

وقال "محمد وشاح" مراسل الجزيرة مباشر، إن 1800 مواطن فلسطيني فقط عبروا إلى الجانب المصري خلال الأيام الثلاثة الماضية، من بين 20 ألف فلسطيني تقدموا بطلبات للسفر.

وأضاف "وشاح" إن حافلتين فقط عبرتا إلى الجانب المصري الخميس، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي للمسافرين لن يتجاوز 2500  في الأيام الأربعة.

كانت السلطات المصرية قد قررت فتح المعبر أمام العالقين الفلسطينيين لمدة أربعة أيام من الاثنين وحتى الخميس.

واشتكى بعض المسافرين من بطء الإجراءات واضطرارهم للانتظار فترات طويلة، الأمر الذي أصابهم بالتعب والإرهاق.

فيما أعرب البعض الآخر عن قلقهم من احتمال عدم تمكنهم من السفر في ظل بطء الإجراءات وانتهاء المهلة الممنوحة للسفر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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