12قتيلا بريف دمشق.. والتيفوئيد يغزو مخيم اليرموك

قالت مراسلة الجزيرة في ريف دمشق إن 12 شخصاً على الأقل، بينهم 3 من الدفاع المدني، قُتلوا في غارات لطائرات النظام على مدينة حرستا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

كما قــُتل ثلاثة من مسلحي حزب الله اللبناني في معارك بالزبداني وفق ما أفاد به مراسلنا في لبنان.

من جهة أخرى، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن وباء التيفوئيد يتفشى بين سكان مخيم اليرموك المحاصر جنوب دمشق.

وقالت "الأونروا" إنها تؤكد تفشي الوباء بعد وصوله للمرة الأولى منذ شهر يونيو الماضي إلى سكان من المخيّم لجأوا إلى بلدة "يلدا" المجاورة.

وقال المتحدث باسم الوكالة "كريس غونيس" إن هناك 6 إصابات على الأقل بالتيفوئيد، مضيفاً أن الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المخيم لم تكن يوماً ماسـة بهذا الشكل.