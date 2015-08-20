مسلحون يختطفون 4 فلسطينيين برفح المصرية

معبر رفح البري (الأوروبية)

اختطف مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، 4 فلسطينيين بعد إطلاق النار على حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري ، إلى مطار القاهرة الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة، إياد البزم، في تصريح له على صفحة الفيس بوك إنه وقع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء حادث اختطاف لـ4 مسافرين فلسطينيين في حافلة الترحيلات التي تكون في حماية الأمن المصري في منطقة رفح المصرية بعد أن اعترض المسلحون الحافلة وقاموا باقتياد المختطفين إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بإجراء اتصالاتها العاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات ما حدث،

وطالبت وزارة الداخلية في غزة في بيان لها "الجهات الرسمية المصرية بتحمل مسؤوليتها في تأمين حياة المختطفين والسعي للإفراج عنهم".

ودانت وزارة الخارجية في حكومة حماس حادث الاختطاف وأكدت متابعتها للأمر مع الجهات المصرية المختصة ومواصلتها المساعي حتى يتم معرفة جهة الاختطاف والإفراج عن المختطفين.

من جانبها ذكرت مصادر أمنية مصرية أن مسلحين ملثمين استوقفوا الحافلة التي كانت تقل عشرات الفلسطينيين تحت تهديد السلاح عند مدخل مدينة الشيخ زويد واختطفوا أربعة ركاب واقتادوهم إلى مكان غير معروف.

وأضافت أن الحافلة عادت بباقي الركاب إلى معبر رفح، ولم يعلن أحد على الفور المسؤولية عن الحادث.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح للسماح بالدخول الي قطاع غزة ومغادرته بدءًا من يوم الاثنين وحتى اليوم الخميس.